Jandarma operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Jandarma operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı

21.05.2022 14:51
Jandarma operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü ile DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilkbahar-yaz döneminin gelmesiyle eylem arayışlarını artıran ve Türkiye'ye eleman, silah ile patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma komutanlıklarınca ülke genelinde 13-20 Mayıs'ta eş zamanlı olarak geniş kapsamlı operasyonlar icra edildiği belirtildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli ve DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, 50 ilde toplam 114 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, 3 adet ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 adet gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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