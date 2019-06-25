Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

16 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da  başlatılan 'S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam  6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:45 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Tunceli, Güncel
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