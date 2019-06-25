İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7 OLDU

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, böylece iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 olmak üzere etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.

