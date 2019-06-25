İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7 OLDUİçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7 OLDU
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, böylece iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 olmak üzere etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.
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