Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

1 saat önce

DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİDiyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı.

İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3), System.String[]

DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün  Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı. Bölgede çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; M-16 piyade tüfeği, tabanca, el bombası ile 150 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi. 
Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
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