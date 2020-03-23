İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, 8 HDP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, bu belediye başkanlıklarına yeni görevlendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, 8 HDP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, bu belediye başkanlıklarına yeni görevlendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Bitlis Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, Siirt Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Batman Belediye Başkan Vekilliğine İçişleri Bakanlığınca Batman Valisi Hulusi Şahin, Diyarbakır Valiliğince Ergani Belediye Başkan Vekilliğine Ergani Kaymakam Vekili Abdulselam Öztürk, Eğil Belediye Başkan Vekilliğine Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Lice Belediye Başkan Vekilliğine Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Silvan Belediye Başkan Vekilliğine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Bitlis Valiliğince Güroymak Belediye Başkan Vekilliğine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Iğdır Valiliğince Halfeli Belde Belediye Başkan Vekilliğine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Siirt Valiliğince Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın görevlendirildi.

Belediye Başkanları hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar

Gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından, gözaltına alınan Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından, gözaltına alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, gözaltına alınan Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, gözaltına alınan Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma ve kovuşturma, Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma bulunuyor.

Halkların Demokratik Partisi, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:22 Kaynak: AA

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