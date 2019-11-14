İçişleri Bakanlığı: 8 DEAŞ'lı sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi.

ANKARA, -