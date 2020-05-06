Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:38 Kaynak: AA
Son Dakika Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız