İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek,... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi. - ANKARA