İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek,... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek,...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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