İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19" konulu genelge gönderdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19" konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" konulu genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadelede temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
(İHA)
Son Dakika Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Mbaye Diagne, tedbir amaçlı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı Mahallelinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden 5 kamyon çöp çıktı Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu