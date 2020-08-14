İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelge ile Covid1-9 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:48
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. - Son Dakika
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