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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi.
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile korona virüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak. - ANKARA
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