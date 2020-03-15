İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' Konulu ek genelge gönderdi. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi.

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile korona virüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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