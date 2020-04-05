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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:51 Kaynak: İHA
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