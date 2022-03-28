Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere sel ve heyelan uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere sel ve heyelan uyarısı

28.03.2022 10:46
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere sel ve heyelan uyarısı

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı valiliklere dikkatli olunması konusunda uyarı yazısı gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı valiliklere dikkatli olunması konusunda uyarı yazısı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; valiliklere gönderilen yazıda, ülke genelinde son aylarda etkili yoğun kar yağışlarının olduğu hatırlatılarak, ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debilerinde artış olabileceği belirtildi. Bunun sonucunda sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Karların erimesiyle meydana gelebilecek muhtemel afet ve acil durumların öncesinde hazırlıklı olunması istenirken, alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

"Tüm illerde, merkez ve kırsal mahalleler/köyler ile orman alanlarını kapsayacak şekilde il genelinde duyarlı ve tehlikeli bölgelerin tespit edilerek, bu yerlere yönelik alınacak önlemler belirlenecek. Riskli tespit edilen yerlerde ilgili kurum, kuruluş, belediye, muhtar, köy koruyucuları ve vatandaşlar muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilecek. Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde; çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar daha dikkatli olmaları hususunda uyarılacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlar, risklere karşı uyarılırken, ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD'a bildirmeleri istenecek. Eğitim/öğretim kurumları, turizm merkezleri, kara yolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmeleri sorumlu birimler tarafından yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Belirlenen tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda hizmetine ihtiyaç duyulabilecek ve müdahale için yeterli ekipmana sahip kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının taşıt, iş makinesi, makine, donanımı ile ilgili personelinin belirlenerek, Afet Yönetimi Karar Destek Sistemine veri girişi bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine ve Türkiye Afet Müdahale Planına göre yürütülecek. Ayrıca çığ tehlikesine maruz kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan illerde, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi'ne uygun hareket edilecek."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere sel ve heyelan uyarısı - Son Dakika


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