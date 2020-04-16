Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan denetimde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari...
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan denetimde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Kırklareli'de zorla fuhuş yaptırılan 7 kadın kurtarıldı Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti