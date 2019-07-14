Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanlığı 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı

5 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1030 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1030 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde uygulama yapıldığı bildirildi. 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' adı verilen uygulama dünülke genelinde, 10.00-13.00 saatleri arasında tero¨r o¨rgu¨tu¨ne mu¨zahir s¸ahısların yogˆun olarak bulunabilecegˆi yerlerde, 16: 00-19: 00 saatleri arasında  vatandas¸ların  yogˆun olarak bulundugˆu yerlerde ve 20: 00-22: 00 umuma ac¸ık eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleşti. 61 bin 101 personeli katıldığı,  188 dedekto¨r ko¨pek kullanıldığı uygulama 11 bin 704 noktada gerçekleştirildi.
526 BİN 16 KİŞİ SORGULANDI
Uygulamada, 526 bin 16 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 1 adam o¨ldu¨rme, 1 yagˆma, 29 yaralama, 44 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 c¸ocugˆun cinsel istismarı, 14 uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 4 kac¸akc¸ılık, 1 silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak, 887 digˆer suc¸lardan ve 11'i c¸ocuk 27 kayıp s¸ahıs olmak u¨zere toplam 1030 aranan kişi yakalandı. Yapılan uygulama sonucunda; 792 kişiye adli-idari is¸lem yapılırken, 99  s¸ahıs go¨zaltına alındı.  167 bin 70 adet arac¸ kontrol edildi. Kontrollerde, 78 adet aranan arac¸ tespit edildi, 3 bin 41 adet araca is¸lem yapıldı, 612 adet arac¸ ise trafikten men edildi.
19 BİN 474 İŞ YERİ DENETLENDİ
Uygulamada, 19 bin 474 umuma ac¸ık is¸ yeri denetlendi ve 61 adet is¸ yeri kapatıldı. Ayrıca 12 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız av tu¨fegˆi, 16 adet kurusıkı tabanca, 897 adet mermi, 7 adet kesici, delici alet, 350 gram esrar, 8 gram eroin, 109 gram bonzai, 251 gram metanfetamin, 24 ko¨k kenevir bitkisi, 62 adet sentetik ecza, 240 litre kac¸ak ic¸ki ve 1630 paket kac¸ak sigara ele geçirildi.


Türkiye, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
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