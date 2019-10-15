Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. 67 bin 848 personelin katıldığı uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, okul çevreleri, umuma açık yerler başta olmak üzere 16 bin 566 noktada gerçekleşti. Uygulama kapsamında, 565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan şahıs yakalandı. 39 bin 729'u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi. 428'i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi. 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapıldı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi
Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]