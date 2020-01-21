İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Sendika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, "şehit, gazi" kelimelerinin kullanılabilmesine ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi
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