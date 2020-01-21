Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da "Şehit, Gazi" kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi. - ANKARA
Son Dakika İçişleri Bakanlığı, "şehit, gazi" kelimelerinin kullanılabilmesine ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı