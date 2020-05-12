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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi"...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:10 Kaynak: AA
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