İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi

10.06.2022 11:16
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler hakkında 81 il valiliğine yeni bir genelge yolladı. Genelgede yaz aylarında artan etkinlikler sebebiyle silahla havaya ateş açılması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

"SİLAHLA ATEŞ EDEN KİŞİ 3 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILIR"

Genelgede, kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği ifade edildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması" başlıklı 170'inci maddesinde yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;(…) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

3 YILDA OLAY SAYISI YÜZDE 79 AZALDI

Bakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında 1.888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısı %78,76 azalışla 401'e düştüğü, 185 olan yaralı sayısının %32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının %50 azalarak 8'e düştüğü belirtildi.

"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA GELECEĞİ KARARTMA"

Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları vb. etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmî internet sitelerinde kullanılacak.

DÜĞÜN SAHİPLERİNDEN TAAHHÜTNAME ALINMASI UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek. Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.

Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya vb. kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek. Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik/organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek. Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli/idari işlemlere başlanılacak.

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Kaynak: AA

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