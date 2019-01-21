Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: 831 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: 831 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

37 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 831 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı: 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda  Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna' muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip, yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı Celal Şengör'den Organ Bağışı Açıklaması: Elin Dangalağını Yaşatmanın Anlamı Yok

Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın Annesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:54:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: 831 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]