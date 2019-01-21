İçişleri Bakanlığı: 831 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
37 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
: 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele
Dairesi Başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna' muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip, yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Celal Şengör'den Organ Bağışı Açıklaması: Elin Dangalağını Yaşatmanın Anlamı Yok
Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın Annesi Hayatını Kaybetti