İçişleri Bakanlığı: 879 Düzensiz Göçmen ve Bin 451 Aranan Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİN 451 ARANAN KİŞİ YAKALANDIİçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 879 düzensiz göçmenin ve bin 451 aranan kişinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİN 451 ARANAN KİŞİ YAKALANDI



İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 879 düzensiz göçmenin ve bin 451 aranan kişinin yakalandığını açıkladı.



UYGULAMAYA 12 BİN 760 EKİP VE 49 BİN 914 PERSONEL KATILDI



Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından, ülke genelinde eş zamanlı "Göçmen Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis Uygulamaları" operasyonu düzenlendiği belirtildi. Uygulamaya 12 bin 760 ekibin ve 49 bin 914 personelin katıldığı bildirildi. Yasa dışı bahis uygulamalarına ve göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonların dün, 00.00-18.00 saatleri arasında göçmen kaçakçılığına, 14.00-18.00 saatleri arasında yasa dışı bahis uygulamalarına yönelik yapıldığı açıklandı.



BİN 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 902 ARANAN KİŞİ YAKALANDI



Açıklamada, göçmen kaçakçılığı uygulamasında bin 506 noktada, 52 organizato¨rün tespit edildiği ve bin 879 du¨zensiz go¨c¸men ile aranan 902 kişinin yakalandığı bildirildi.



ARANA 549 KİŞİ YAKALANDI VE BAHİS OYNATILAN 97 İŞ YERİ KAPATILDI



Yasa dışı bahis uygulamalarına yönelik yapılan operasyonlarda ise yasa dışı bahis oynatılan 97 iş yerinde, bahis oynatan 153 kişi hakkında adli işlem, bahis oynayan 267 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı açıklandı. Ayrıca uygulamada 36 kişinin gözaltına alındığı ve aranan 549 kişinin yakalandığı bildirildi.



2 BİN 872 ARACA İDARİ İŞLEM UYGULANIRKEN 593 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Bakanlığın yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucunda 2 bin 872 araca idari is¸lem uygulandığı ve 593 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca 121 bilgisayarın, 42 bin 518 TL paranın, 27 yazıcının, 1 el bombasının, 7 tabancanın, 11 kurusıkı tabancanın, 17 av tu¨fegˆinin, 120 fis¸eğin, 107 ko¨k kenevirin, 241 gram esrarın, 8 gram bonzainin, 30 metamfetaminin, 5 bin 950 paket kac¸ak sigaranın, 46 litre kac¸ak ic¸kinin, 350 kamyon ve otobüsün, 4 tekne ve botun, 12 cep telefonunun, 4 sigaramatiğin, 5 oyun makinesinin ve c¸ok sayıda yasa dıs¸ı bahis oyun kuponunun ele gec¸irildiği bildirildi. Açıklamaya 7 yasal iddaa bayisi hakkında yasa dıs¸ı bahis oynatmaktan adli is¸lem yapıldığı ve yasa dışı bahis uygulamasında mu¨hu¨r fekki yaptıgˆı tespit edilen 4 is¸ yerinin tekrar kapatıldığı da eklendi.



Görüntü Dökümü:



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-Göçmen kaçakçılığı operasyonundan görüntü



-Yasa dışı bahis uygulamaları operasyonundan görüntü



Haber: Müge YARIMBATMAN (ANKARA - DHA)?

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