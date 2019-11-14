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İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı."
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