Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı."

Amerika Birleşik Devletleri, İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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