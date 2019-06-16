İçişleri Bakanlığı açıkladı
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz...
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak- İdil
ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma
Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
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