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İçişleri Bakanlığı açıkladı

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz...

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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak- İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
Şırnak, İdil, İçişleri Bakanlığı, Güncel
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