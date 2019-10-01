Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi"
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İçişleri Bakanlığı: "Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi"

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açılamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)

Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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