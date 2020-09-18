İçişleri Bakanlığı: Adıyaman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Adıyaman'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Adıyaman'da 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Adıyaman'da 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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