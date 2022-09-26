Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu - Son Dakika
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Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu

26.09.2022 14:54
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak için havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak için havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve STK'lerin desteğiyle AFAD koordinasyonunda bugüne kadar hazırlanan yardımları taşıyan 14 uçak ve 12 "İyilik Treni" Pakistan'a gönderildi.

Böylelikle Türkiye, sel afetlerinin 33 milyondan fazla kişiyi etkilediği Pakistan'a 25 bin 812 aile tipi çadır, 409 bin 125 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 48 bin 575 sıcak yemek, 38 bin 796 battaniye, yatak, yastık, 6 bin 58 birim mutfak seti, 39 bin 329 birim giyim malzemesi, halı, 2 milyon 235 bin 168 birim tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı, 50 motorlu bot gönderdi.

Yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 12 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 8 STK görevlisi olmak üzere toplamda 23 kişi de Pakistan'da görev yapıyor.

YORUMLAR
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Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi Bursa'dan Pakistan'a insani yardım malzemesi gönderildi
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Pakistan, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu - Son Dakika
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