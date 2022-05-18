İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı

18.05.2022 16:41
İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK- PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK- PYD/ YPG'li kadın teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin eldiği edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi" denildi.

LARLA

ANKARA, -


YORUMLAR
500
Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist yakalandı Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist yakalandı Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu Son Dakika | Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika | Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Terörist, Bomba, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:59:53. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement