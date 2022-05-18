İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı

18.05.2022 16:48

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK- PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK- PYD/ YPG'li kadın teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin eldiği edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi" denildi.

FOTOĞRAFLARLA

ANKARA, (DHA)-

İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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