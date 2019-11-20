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İçişleri Bakanlığı: "Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı"

6 saat önce

Suriye'nin Afrin şehrinde şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İçişleri Bakanlığı:

Suriye'nin Afrin şehrinde şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyünün kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/ YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

Şehit cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı görüntüler, terör örgütüne ait kanallarda yayımlandı.

Bunun ardından jandarmanın oluşturduğu özel ekibin başlattığı soruşturmada, Afrin'in Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı.

Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu "Zeynel" kod adlı teröristin yanındaki Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu terörist Duzyer Kurdi, Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalandı.

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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