Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Agˆrı-Dogˆubayazıt kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Agˆrı-Dogˆubayazıt kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Agˆrı-Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:54 Kaynak: DHA
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