İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Agˆrı-Dogˆubayazıt kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:54 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Agˆrı-Dogˆubayazıt kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Agˆrı-Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- Ankara
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