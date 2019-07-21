İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA, -