Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
? İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


İçişleri Bakanlığı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:10 Kaynak: DHA
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