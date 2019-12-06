Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
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