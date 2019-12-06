Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

6 saat önce

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI ARTTIİçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI ARTTI

İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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