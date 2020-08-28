İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir asker şehit oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Jandarmamız Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."