İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağında 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağında 11 terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2022 15:40
İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağında 11 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 'Ara-bul-yok et' taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat'ta 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu' başlatıldı. Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 592 personel ve 82 tim görev aldı.

KOMANDOLAR ÇEMBERE ALDIArazi arama- tarama faaliyetlerinde PKK/KCK'lı teröristler tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde 'Y' harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Mağarada teröristlerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı, ardından teröristlere 'teslim ol' çağrıları yapıldı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Savaş uçakları belirlenen hedefleri bombaladı.80 GÜN SÜRDÜÇatışmanın ardından mağaranın olduğu bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri 1,5 kilometre yol açarak bölgeye ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlarla bölgede çalışma yapıldı. 80 gün süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ9 Mayıs'ta tamamlanan operasyonda; bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 teröristin cesetlerine ulaşıldı.Genişletilen operasyonda, bölgede 28 sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 mayın- el yapımı patlayıcı, 2 termal dürbün, 2 silah üstü dürbün, 2 büyük telsiz, 4 küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.BAKAN SOYLU'DAN ZİYARETJandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ANKARA,


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Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist... İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında bulunduğu 11 terörist...

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağında 11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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