İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi

16.08.2022 12:37
İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek Dağı'nda 1'i 'terörden arananlar listesi'nin turuncu, diğeri gri kategorisinde yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece dağın tamamen teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek Dağı'nda 1'i 'terörden arananlar listesi'nin turuncu, diğeri gri kategorisinde yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece dağın tamamen teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız Operasyonu' kapsamında, bugün Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Evindar' kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi. Teröristin; 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı, 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı, 2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 'Eylem' kod adlı Devlet Taşir olduğu ve terörden arananlarda gri kategoride yer aldığı tespit edildi" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" dedi.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu: 'Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir... İçişleri Bakanı Soylu: 'Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir... Van gündem haberleri | Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi Van gündem haberleri | Van'da biri turuncu, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement