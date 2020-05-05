İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:08 Kaynak: AA
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