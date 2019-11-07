İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda...
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İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:32 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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