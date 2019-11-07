Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda...

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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