Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi, Anında Müdahale Edilebilmesi...

İçişleri Bakanlığı: "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi, Anında Müdahale Edilebilmesi...

1 saat önce

IHAAW121002-ASA/05-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı.

İçişleri Bakanlığı:
IHAAW121002-ASA/05-01-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı." 05.01.2019 12: 10: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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