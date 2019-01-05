İçişleri Bakanlığı: "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi, Anında Müdahale Edilebilmesi...
1 saat önce
IHAAW121002-ASA/05-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı.
IHAAW121002-ASA/05-01-2019
- İçişleri Bakanlığı
: "Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı." 05.01.2019 12: 10: 02 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı