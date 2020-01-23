İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkesine iade edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Alman Vatandaşı 1 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 196 olduğu belirtildi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur."

(Mehmet Kalay/İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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