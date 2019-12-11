İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi."

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi."

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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