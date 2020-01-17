İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi. - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi.
14 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi. Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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