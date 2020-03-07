İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edilen bakanlık açıklamasında, Almanya uyruklu iki kişinin sınır dışı edildiği kaydedildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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