İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:22 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edilen bakanlık açıklamasında, Almanya uyruklu iki kişinin sınır dışı edildiği kaydedildi.
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