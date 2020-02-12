İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:07 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
ANKARA,
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