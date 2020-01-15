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İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi."
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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