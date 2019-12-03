Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:06:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]