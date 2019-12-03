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İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi