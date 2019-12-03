Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi' - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
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