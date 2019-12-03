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İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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