Bulanık Kaymakamı İlidi için veda programı düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Ankara Hukuk Müşavirliğine atanan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İldi için veda programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan İlidi, görev süresince ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen sorunları çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Devlet görevinin en üzücü yanının yıllarca görev yapılan yerden ayrılmak olduğunu dile getiren İlidi, "Bulanık'ta güzel dostluklar kurarak, insanımıza hizmet ettik. Enerjimizi hep faydalı işler yapmak için harcadık. Bulanık ilçesinin insanlarının sıcaklığını geldiğim günden beri hissettim. Çok değerli Bulanık halkı, sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Bulanık ilçesinde görev yapmaktan dolayı onurlu ve gururluyum." dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da İlidi'nin devlet ve millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergilediği dile getirerek, "Makam koltuklarına şeref getirmek ancak halka ulaşmakla olur. 3 yıl boyunca kapısını herkese açık tutan Sayın Kaymakamımız, insani tavrı ve fedakar çalışmalarıyla Bulanık'ta önemli hizmetler yaptı. İnanıyorum ki kaymakamımız yeni görev yerinde de nitelikli çalışmalara imza atacaktır." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ise İlidi'nin ilçede güzel hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, yeni görev yerinde başarı diledi.

Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.