Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak İlçesinde 15.01.2019 Tarihinde Kuyumcu Soygununa İlişkin Adli...

İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak İlçesinde 15.01.2019 Tarihinde Kuyumcu Soygununa İlişkin Adli...

1 saat önce

IHAAW100221-GEN/16-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak ilçesinde 15.01.2019 tarihinde kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır.

İçişleri Bakanlığı:
IHAAW100221-GEN/16-01-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak ilçesinde 15.01.2019 tarihinde kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır." 16.01.2019 10: 02: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:33:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak İlçesinde 15.01.2019 Tarihinde Kuyumcu Soygununa İlişkin Adli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]